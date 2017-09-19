Трое детей нелепо погибли во время игры

В Сети появилось видео трагедии, которая произошла в южной провинции Китая Гуандун. Трое детей в возрасте от трех до четырех лет утонули в пруду, рядом с которым играли.

Трагедия произошла в тот момент, когда трехлетние сестры-близнецы и их четырехлетний брат играли возле водоема. Как видно на записи, один из малышей упал в воду, а двое других детей полезли за ним, пытаясь спасти. Однако пруд оказался слишком глубоким, и через 30 секунд все они погибли, передает Mirror.

Прибывшая на место происшествия полиция сделала предварительный вывод о том, что это был несчастный случай. Однако родителям может грозить обвинение в халатности, поскольку они оставили маленьких детей без присмотра.