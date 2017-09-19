Трое детей нелепо погибли во время игры
Трагедия произошла в тот момент, когда трехлетние сестры-близнецы и их четырехлетний брат играли возле водоема. Как видно на записи, один из малышей упал в воду, а двое других детей полезли за ним, пытаясь спасти. Однако пруд оказался слишком глубоким, и через 30 секунд все они погибли, передает Mirror.
Прибывшая на место происшествия полиция сделала предварительный вывод о том, что это был несчастный случай. Однако родителям может грозить обвинение в халатности, поскольку они оставили маленьких детей без присмотра.
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