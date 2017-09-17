Страшное совпадение: подробности аварии с олимпийской чемпионкой

Стали известны детали страшной аварии, в которой пострадали знаменитые российские биатлонистки Ольга Медведцева, Светлана Слепцова и Ольга Вилухина. Как оказалось, они ехали с соревнований памяти Александра Гризмана, который в 2008 году погиб в ДТП.

Первенство проходило в городе Бородино. Бывшие звезды сборной России по биатлону приняли участие в соревнованиях и уже вечером 16 сентября отправились домой.

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Авария произошла примерно в 60 километрах от Красноярска. Известно, что Медведцева, которая находилась за рулем иномарки Audi Q5, получила удар в голову болтом: предположительно, он отскочил от проезжающей мимо машины и пробил лобовое стекло. Спортсменка потеряла сознание, в результате чего автомобиль оказался на встречной полосе, затем съехал в кювет и перевернулся.

Спортсменкам чудом удалось выжить. Тяжелую травму получила только Медведцева: она попала в реанимацию. Самым страшным в этой истории является то, что Александр Гризман, в чью память были устроены соревнования, погиб именно в результате ДТП.

Врачи считают, что жизни биатлонистки ничего не угрожает. Как писали Dni.Ru, она находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, что Ольга Медведцева – знаменитая российская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка. Спортсменка шесть раз завоевывала золотые медали на чемпионатах мира. Наилучших результатов она достигла, выступая под фамилией Пылева.

