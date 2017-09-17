Олимпийская чемпионка разбилась в ДТП после удара болта в голову

Под Красноярском российские биатлонистки Ольга Вилухина, Светлана Слепцова, Ольга Медведцева попали в аварию. Последняя в результате происшествия оказалась в реанимации.

Судя по всему, за рулем автомобиля находилась Медведцева. Олимпийская чемпионка потеряла сознание после удара болта в голову: деталь отскочила от проезжающего мимо автомобиля и пробила лобовое стекло. В результате машина съехала в кювет и перевернулась.

На попутках Медведцеву доставили в больницу. Она получила серьезную черепно-мозговую травму. Врачи провели операцию и поместили спортсменку в реанимацию. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести, передает местное издание ТВК.

"Действительно, Ольга Медведцева сейчас находится в одном из крупных городских стационаров, она перенесла операцию.Она находится под наблюдением врачей", – заявил руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения по Красноярскому краю Зоя Масленникова. Жизни чемпионки ничего не угрожает, добавила представитель ведомства.



Слепцова и Вилухина серьезно не пострадали. Обстоятельства случившегося устанавливают правоохранители.

Ольга Медведцева – знаменитая российская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка. Спортсменка шесть раз завоевывала золотые медали на чемпионатах мира. Наилучших результатов она достигла, выступая под фамилией Пылева.