"ИГ" нашло новый способ насолить России
"Расследование затрудняется тем, что организаторы и исполнители преступной деятельности активно используют шифрованную переписку в мессенджерах и IP-телефонию. Проведение оперативно-разыскных и следственных действий продолжается", – цитирует РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Однако пока личности телефонных террористов неизвестны. Правоохранители уточнили, что после окончания необходимых процедур звонившие лица будут объявлены в международный розыск.
В центре общественных связей ФСБ отказались комментировать эту информацию, но и не опровергли ее. Вместе с тем известный пранкер Алексей Столяров по прозвищу Лексус считает, что телефонный терроризм – дело рук Украины.
Он уверен, что эту атаку спланировала организация, подконтрольная сайту "Миротворец", передает НСН. "Это кибер-войска, на Украине существует добровольческая организация, которая работает в интернете, устраивает атаки на российские серверы, в том числе и телефонные. Это специальная программа-бот, которая обзванивает специальный список телефонных номеров, заведенных в базу, и записанный текст, который не дожидается ответа, диктует одно и то же", – пояснил Лексус. Он считает, что украинцы пытаются таким образом дезорганизовать правоохранительные органы нашей страны.
Напомним, с 10 сентября все крупные города России накрыла волна телефонных звонков с сообщениями о минировании зданий. С тех пор по всей стране каждый день проводится эвакуация школ, торговых центров и зданий городской администрации. При этом во всех случаях угрозы оказывались ложными.
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