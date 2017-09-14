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Происшествия

"ИГ" нашло новый способ насолить России

Фото: dni.ru
Российским правоохранителям удалось установить лиц, терроризировавших телефонными угрозами города России. Оказалось, что злоумышленники связаны с запрещенной группировкой "Исламское государство". Вероятно, боевики нашли новый способ навредить россиянам.
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"Расследование затрудняется тем, что организаторы и исполнители преступной деятельности активно используют шифрованную переписку в мессенджерах и IP-телефонию. Проведение оперативно-разыскных и следственных действий продолжается", – цитирует РИА Новости источник в правоохранительных органах. 

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Однако пока личности телефонных террористов неизвестны. Правоохранители уточнили, что после окончания необходимых процедур звонившие лица будут объявлены в международный розыск. 

В центре общественных связей ФСБ отказались комментировать эту информацию, но и не опровергли ее. Вместе с тем известный пранкер Алексей Столяров по прозвищу Лексус считает, что телефонный терроризм – дело рук Украины. 

Он уверен, что эту атаку спланировала организация, подконтрольная сайту "Миротворец", передает НСН.  "Это кибер-войска, на Украине существует добровольческая организация, которая работает в интернете, устраивает атаки на российские серверы, в том числе и телефонные. Это специальная программа-бот, которая обзванивает специальный список телефонных номеров, заведенных в базу, и записанный текст, который не дожидается ответа, диктует одно и то же", – пояснил Лексус. Он считает, что украинцы пытаются таким образом дезорганизовать правоохранительные органы нашей страны. 

Напомним, с 10 сентября все крупные города России накрыла волна телефонных звонков с сообщениями о минировании зданий. С тех пор по всей стране каждый день проводится эвакуация школ, торговых центров и зданий городской администрации. При этом во всех случаях угрозы оказывались ложными. 

Нас эвакуируют....

Публикация от Leyla (@pimpirossa)

14 сентября 2017, 14:38

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