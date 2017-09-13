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Происшествия

Террористы подняли на уши всю Россию

Фото: GLOBAL LOOK press
За несколько дней Россию накрыла волна террористических угроз. За это время в крупных городах страны были эвакуированы не менее 45 тысяч человек.
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Звонки с сообщениями о заложенных бомбах были зафиксированы в 22 населенных пунктах, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. Всего эвакуация состоялась в 205 объектах с массовым пребыванием людей – школах, торговых центрах, зданиях городской администрации. 

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На данный момент, силовики ведут активный поиск телефонных террористов. Тем временем, звонки с угрозами взрывов продолжают поступать до сих пор. 

Так, 13 сентября в Чите из-за сообщений о бомбе были эвакуированы сотрудники администрации Забайкальского края сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора региона. Позже выяснилось, что угроза была ложной.

"Специалисты здание проверили, но ничего не обнаружили: звонки оказались ложными", – сказали в краевой администрации. Также хулиганы продолжают терроризировать жителей Саратова. 

"Вчера поступили сообщения о минировании 17 объектов в Саратове. Сегодня звонки продолжились – эвакуированы сотрудники городской администрации, городской думы, двух колледжей, некоторые корпуса СГУ, школа", – отметили в УФСБ. При этом, также все поступившие угрозы оказались ложными.

В Улан-Удэ, как сообщают очевидцы в соцсетях, также продолжается массовая эвакуация людей из-за угрозы взрыва. Уже выведены на улицу сотрудники мэрии, посетители шести торговых центров, а также ученики и учителя четырех школ, пассажиры автовокзала и железнодорожного вокзала. Аналогичная ситуация наблюдается в Томской области, Хакасии и Иркутске. 

Напомним, первые данные о минировании были получены 10 сентября в Омске, после чего оперативникам пришлось экстренно эвакуировать здание городской администрации, несколько кинотеатров и торговых центров. 11 сентября информация о заложенных бомбах в крупных объектах поступала из Ставрополя, Уфы, Рязани и Челябинска, ночью проводились эвакуационные работы в Брянске, Новосибирске и Екатеринбурге. 

13 сентября 2017, 11:51

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