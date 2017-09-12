В телефонном терроризме в России замешана Украина
"Есть оперативная информация, подтверждающая, что звонки поступают с территории Украины", – цитирует источник РИА Новости.
Уже третий день подряд в крупных городах России проходит эвакуация объектов массового скопления людей. Всему виной шквал звонков от анонимных злоумышленников, которые сообщают о минировании зданий, а также об обнаружении бесхозных предметов неустановленного назначения.
Инциденты уже произошли во Владивостоке, Магадане, Красноярске, Челябинске, Копейске и других городах страны. Так, во вторник, 12 сентября, в столице Приморского края спешно эвакуировали несколько общежитий и торговых центров. Кроме того, атаке анонимных нарушителей подверглись городской автовокзал и здание администрации.
Правоохранительные органы и бойцы Росгвардии провели обыск зданий с собаками. Никаких взрывных устройств обнаружено не было.
А в Магадане эвакуировали рынок "Урожай", кинотеатры "Нагаевский" и "Горняк", а также вечернюю школу, гимназию, Политехнический институт и другие учреждения. Полиция попросила граждан не поддаваться панике. Злоумышленников уже разыскивают.
Подобное происходило и в Южно-Сахалинске. Там из-за неизвестных правонарушителей были эвакуированы персонал и посетители четырех торговых центров. Причина та же – сообщения о заложенном в здании взрывном устройстве.
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