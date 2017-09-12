Откровенное интервью Липницкой Страсти вокруг "Матильды" Эксклюзивы Dni.Ru Главные события Москвы "Дом-2"

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Происшествия

В телефонном терроризме в России замешана Украина

Фото: Петр Козлов/Dni.Ru
Анонимные телефонные звонки в российских городах с сообщениями о минировании учебных заведений, торговых центров и объектов транспортной инфраструктуры идут с территории Украины. Об этом заявил источник в правоохранительных органах.
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"Есть оперативная информация, подтверждающая, что звонки поступают с территории Украины", – цитирует источник РИА Новости.

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По всей России массово эвакуируют людей

Уже третий день подряд в крупных городах России проходит эвакуация объектов массового скопления людей. Всему виной шквал звонков от анонимных злоумышленников, которые сообщают о минировании зданий, а также об обнаружении бесхозных предметов неустановленного назначения.

Инциденты уже произошли во Владивостоке, Магадане, Красноярске, Челябинске, Копейске и других городах страны. Так, во вторник, 12 сентября, в столице Приморского края спешно эвакуировали несколько общежитий и торговых центров. Кроме того, атаке анонимных нарушителей подверглись городской автовокзал и здание администрации.

Правоохранительные органы и бойцы Росгвардии провели обыск зданий с собаками. Никаких взрывных устройств обнаружено не было.

Фото: GLOBAL LOOK press/Lucas Allen

А в Магадане эвакуировали рынок "Урожай", кинотеатры "Нагаевский" и "Горняк", а также вечернюю школу, гимназию, Политехнический институт и другие учреждения. Полиция попросила граждан не поддаваться панике. Злоумышленников уже разыскивают.

Подобное происходило и в Южно-Сахалинске. Там из-за неизвестных правонарушителей были эвакуированы персонал и посетители четырех торговых центров. Причина та же – сообщения о заложенном в здании взрывном устройстве.

Автор: Иван Поляков12 сентября 2017, 18:02

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