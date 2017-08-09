Москвич убил юную любовницу и закопал тело у дома

Ссора влюбленных закончилась трагически. 22-летний москвич убил свою 21-летнюю подругу и закопал недалеко от дома.

В результате конфликта влюбленных москвичей произошла трагедия. Молодой человек в пылу ссоры убил свою подругу и закопал неподалеку от собственного дома, сообщает агентство новостей "Москва".

Сообщается, что преступление было совершено еще 8 июля. Информация о происшествии стала достоянием гласности только сейчас.

По мнению правоохранителей, 21-летняя девушка зашла в гости к своему 22-летнему другу, который проживает на Севастопольском проспекте в районе московской Котловки. Как сообщает близкий к следствию источник, между молодыми людьми разгорелась ссора. В ходе перепалки молодой человек ударил свою подругу по голове неустановленным предметом. От полученных в результате удара травм девушка скончалась. Чтобы скрыть следы преступления, юноша упаковал тело любимой в полиэтиленовый пакет, вынес в ближайшую к дому лесополосу и закопал. В настоящее время идет следствие, проводятся необходимые экспертизы. Возбуждено уголовное дело.

Это не первый случай в Москве, когда убийцы пытаются избавиться от тела жертвы, упаковав останки в полиэтилен. Как сообщали Dni.Ru, столичное управление Следственного комитета России расследует уголовное дело по статье "Убийстве двух и более лиц". Вечером 29 июля на берегу Москвы-реки в районе улицы Борисовские Пруды были найдены два черных полиэтиленовых пакета с фрагментами женского тела.