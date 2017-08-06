Легендарный телеведущий попал в больницу с пневмонией
"Джереми Кларксон во время своего отдыха с семьей на Майорке в пятницу утром попал в больницу и сейчас проходит лечение от пневмонии", – цитирует РИА Новости представителя телепередачи The Grand Tour. Свою госпитализацию подтвердил и сам шоумен.
На своей странице в Instagram он выложил снимок с больничным браслетом на запястье, а также трубками и бинтами на руке. "Не такие браслеты я обычно предпочитаю на отдыхе", – отметил Джереми Кларксон с присущим ему юмором. Примечательно, что снимок был сделан на улице, а не в больничной палате.
Ранее Кларксон делился с подписчиками в Instagram другими снимками с отдыха на испанском острове. В частности, он сетовал на то, что не может поиграть в теннис, а также делился радостью от наконец выпавшей возможности сделать это.
Также телеведущий делился своими наблюдениями за погодой на Майорке. И не всегда она соответствовала ожиданиям от курорта.
Отметим, Джереми Кларксон был ведущим передачи Top Gear, самого рейтингового шоу в мире. Из-за инцидента на съемочной площадки между Кларксоном и продюсером съемки были приостановлены весной 2015 года. Руководство Би-би-си решило не возобновлять с ним контракт. Соведущие передачи Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй покинули канал вслед за коллегой. Они создали новое автомобильное шоу The Grand Tour, которое также завоевало сердца поклонников.
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