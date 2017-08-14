Арестованный в Москве боевик отказался признать вину

Один из задержанных в Москве боевиков запрещенной в России организации "Исламское государство" отрицает свою причастность к подготовке терактов. Его подельники дали признательные показания, передает НТВ.ru.
Задержанный передал через переводчика, что "его позвали, но он не хотел и не пошел". Расследование уголовного дела продолжается.
Руководство телеканала "Россия 1" поставило ему жесткое условие
Актриса тайно вступила в брак
Наставник нового сезона дал интервью Dni.Ru
О жизненных перипетиях Лилии Четрару впору писать роман