На востоке Москвы нашли крупный тайник с оружием

На востоке Москвы в одном из гаражей во 2-м Иртышском проезде был обнаружен тайник с оружием. Неизвестный спрятали множество пистолетов и автоматов, а также патроны к ним.

Предположительно, оружие хотели использовать для совершения терактов в столице, передает РИА ФАН. По факту происшествия проводится проверка.