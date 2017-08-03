Опубликовано видео перестрелки с "бандой ГТА" в Мособлсуде

Опубликована видеозапись с камер наблюдения в Мособлсуде, на которой видны детали перестрелки между членами банды ГТА и правоохранителями. Трое преступников были убиты на месте, четвертый позже скончался в больнице.

На кадрах видеозаписи с камер наблюдения в Мособлсуде видны все подробности перестрелки. Все произошло молниеносно.

Эксперты отмечают, что полицейские действовали грамотно: заняли позиции и открыли огонь по вооруженным преступникам, как только те ворвались в зал заседаний. После прекращения огня преступники еще подают какие-то признаки жизни, н онедолго. И только после этого полицейские покидают занятые огневые позиции, чтобы оценить обстановку, сообщает Рен-ТВ, в распоряжение которого и попали эксклюзивные кадры.

Силовики, ликвидировавшие членов "банды ГТА", охраняли процесс по делу экс-главы администрации города Миасса Виктора Ардабьевского. На этом этаже и произошла попытка побега заключенных.

"Сотрудники полиции и Росгвардии, которые находились на третьем этаже, обеспечивали безопасность на процессе в отношении Ардабьевского и еще восьми предполагаемых членов его банды. К этому моменту слушания по делу как раз закончились", – рассказала пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова.



Напомним, пятерых особо опасных преступников из банды ГТА, обвиняемых в убийстве 17 человек, сопровождали всего два конвоира, один из которых – женщина. В лифте бандиты отобрали у охранников два пистолета ПМ и 32 патрона. Оружие без раздумий ими было пущено в ход. Из лифта преступникам удалось прорваться в коридор, взяв двоих заложников. Банда попыталась укрыться в зале заседаний. Но там их уже ждали правоохранители.

Говоря о нападении на конвой, адвокат одного из подозреваемых Кирилл Зыков отметил, что, скорее всего, все произошло спонтанно, лифт застрял, и они воспользовались ситуацией. Кирилл Зыков рассказал, что за все время, проведенное бандой в СИЗО, а это два года, на подозреваемых со стороны администрации не было никаких жалоб.



Как сообщается, трое преступников – Холик Субханов, Абдумуким Мамадчонов, Мирзомавлон Мирзошарипов – были ликвидированы на месте. Еще один скончался в больнице. Потерпевшая Елизавета Лукьянова тоже лежит в больнице под наблюдением врачей и охраной бойцов Росгвардии. Женщина-конвоир пребывает в состоянии шока: "Избивать начал всем – и кулаками, и оружием, когда отобрал". Еще один силовик получил травму руки, когда пуля отрикошетила от стены.