Звезда сериалов жестоко расправилась с любовником и погибла
"Два безжизненных тела обнаружены в номере люксового отеля Conrad, расположенного в стамбульском районе Бешикташ", – сообщает турецкое издание Hurriyet. В полиции рассматривают только одну версию гибели популярного актера
Ватана Шашмаза и его бывшей возлюбленной, модели
Акер Филиз.
Как считают в полиции, в отеле Conrad 43-летний Шашмаз 28 августа присутствовал на праздновании дня рождения одного из своих многочисленных знакомых. Гулянка затянулась, и в какой-то момент актер оказался в одном номере со своей бывшей возлюбленной, 55-летней моделью Акер Филиз, с которой Шашмаз состоял в любовной связи до 2015 года. Бывшие затеяли выяснение отношений, которое окончилось трагически для обоих.
"Между ними возникла ссора. В результате Филиз четыре раза выстрелила в спину Ватана", – считают в полиции.
Установленные в отеле камеры видеонаблюдения показали, что в номер кроме парочки никто больше не входил и никто из номера не выходил. Следовательно, версия трагедии может быть только одна.
Ватан Шашмаз популярен в Турции как актер, сыгравший во множестве сериалов и "мыльных опер". Говорят, что в последние годы карьера актера пошла на спад и Ватан перебивался случайными заработками: снимался в рекламе, участвовал в телешоу. В последнее время о нем заговорили как о писателе и сценаристе, но свою карьеру в мире шоу-бизнеса покойный начал как модель, снявшись в нескольких клипах. После расставания парочки и женитьбы телезвезды бывшая возлюбленная продолжала преследовать Шашмаза. Он признавался, что она может причинить ему неприятности.
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