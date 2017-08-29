В московских садах осы объявили охоту на детей

Еще два детских сада на юге Москвы подверглись нападению роя разъяренных ос. Пострадали десять детей.

За один день от укусов насекомых пострадали 39 детей и две нянечки, которые пытались закрыть воспитанников собой. 29 августа осы атаковали детские сады №550 в ЮВАО и №118 в ЮЗАО. На место происшествия уже отправились экипажи скорой помощи. Столичные спасатели вывезли осиные гнезда из детских садов №2680 и №550. Об этом сообщили агентству городских новостей "Москва" в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Напомним, ранее, 29 августа, рой насекомых налетел на детский сад №2680 в ЮАО. Дошкольное учреждение открылось после летних каникул в этот понедельник, 28 августа. Так как все утро шел дождь, то две группы вышли на прогулку только в 11:00. Дети начали прыгать на открытой веранде. Видимо, за теплое время осы успели сделать там гнездо и всем роем вылетели на его защиту.

"Педагоги сразу не поняли, в чем дело. Полосатые насекомые один за другим повылетали откуда-то из-под пола. Ос было действительно много. Они кусали детей в открытые участки тела – руки, лица. Некоторые получили по два укуса сразу", – рассказали "Московскому Комсомольцу" в детском саду. Сейчас там все спокойно, гнездо уничтожено, пчелы разлетелись.

Это не первый случай массового нападения насекомых на людей. В конце июля в детском лагере в Японии 20 детей пострадали от укуса огромных веспинов. Этот вид ос считается самым крупным и агрессивным. В длину насекомые могут достигать десяти сантиметров. В России это тоже далеко не первый случай. В середине июня в тюменскую больницу в состоянии средней тяжести попал мужчина, покусанный пчелами. У него развился отек Квинке – опасная аллергическая реакция.