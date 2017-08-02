Странные совпадения в деле о бойне в Мособлсуде

Выясняются все новые подробности произошедшей 1 августа в Мособлсуде перестрелки. Адвокат одного из подозреваемых Кирилл Зыков рассказал о странных совпадениях в истории с дерзким преступлением.

Защитник присутствовал на заседании по делу "банды ГТА", подозреваемые которого и устроили бойню в суде. В тот день были заслушаны показания двоих потерпевших и одного свидетеля.

Зыков отметил тот факт, что на процессе подозреваемые сидели вместе и могли переговариваться между собой. "Все было, как всегда. Но мы с коллегами потом обсуждали произошедшее, и кое-то заметил, что подозреваемые были как-то особенно тихими в этот день", – цитирует адвоката сайт "Комсомольская правда".

По его словам, расходиться с процесса все начали немного позже 13.00. Зыков отметил тот факт, что конвоируемым преступникам должны были надеть наручники на запястья за спиной. Странным является то, что недавно большинство обвиняемых поместили в один изолятор, хотя ранее они содержались в разных СИЗО.

Говоря о нападении на конвой, защитник отметил, что, скорее всего, все произошло спонтанно, лифт застрял, и они воспользовались ситуацией. Кирилл Зыков рассказал, что за все время, проведенное бандой в СИЗО, а это два года, на подозреваемых со стороны администрации не было никаких жалоб.

Как писали Dni.Ru, 1 августа в Мособлсуде участники "банды ГТА" напали на одного конвоира и завладели табельным оружием. Его коллега успел вызвать сотрудников Росгвардии, между ними и подсудимыми завязалась перестрелка.В результате трое арестованных были ликвидированы, двое пострадали (один из них позже скончался). Боец Росгвардии получил огнестрельное ранение, двое полицейских – иные травмы.