Конвой ждет суровая кара за перестрелку в Мособлсуде
По словам Виктора Золотова, инструкции были нарушены от а до я. В частности, два конвоира зашли в лифт с пятью арестантами, хотя должны были вести их по лестнице. "За это и сотрудники, и руководство, я думаю, понесут ответственность", – цитирует генерала РИА Новости.
Он добавил, что правоохранителей били до беспамятства. В лифте преступники душили мужчину-конвоира, а женщине сломали нос. "Когда они выходили из лифта, те уже теряли сознание", – отметил директор Росгвардии.
Как писали Dni.Ru, 1 августа в Мособлсуде участники "банды ГТА" напали на одного конвоира и завладели табельным оружием. Его коллега успел вызвать сотрудников Росгвардии, между ними и подсудимыми завязалась перестрелка.
В результате трое арестованных были ликвидированы, двое пострадали (один из них позже скончался). Боец Росгвардии получил огнестрельное ранение, двое полицейских – иные травмы.
Напомним, что "банду ГТА" подозревают в серии жестоких убийств на дорогах Подмосковья в 2012-2014 годах. С помощью предварительно уложенной на проезжей части конструкции из шипов злоумышленники прокалывали шины, хладнокровно убивали водителей и забирали их имущество.
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