Конвой ждет суровая кара за перестрелку в Мособлсуде

Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов заявил, что 1 августа при конвоировании арестованных по делу "банды ГТА" в Мособлсуде были допущены грубейшие нарушения. Это повлечет серьезное наказание.

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