Кто помог остановить "банду ГТА" в Мособлсуде

Силовики, ликвидировавшие членов "банды ГТА", охраняли процесс по делу экс-главы администрации города Миасса Виктора Ардабьевского. На этом этаже и произошла попытка побега заключенных.

"Сотрудники полиции и Росгвардии, которые находились на третьем этаже, обеспечивали безопасность на процессе в отношении Ардабьевского и еще восьми предполагаемых членов его банды. К этому моменту слушания по делу как раз закончились", – рассказала пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова.

Дело "банды ГТА" слушали этажом выше, однако попытка бегства обвиняемых произошла именно на третьем. В момент нападения преступников на конвойных слушания по делу Ардабьевского завершились, но охрана еще была на месте. Она и встретила рвущихся на свободу бандитов.

Напомним, что в Мособлсуде фигуранты дела "банды ГТА" атаковали конвойного и завладели оружием. Его напарник успел вызвать на подмогу бойцов Росгвардии. В ходе перестрелки трое арестованных были убиты, двое пострадали. Сотрудник Росгвардии получил тяжелое огнестрельное ранение, двое полицейских – травмы и ушибы.

Потерпевшая Елизавета Лукьянова лежит в больнице под наблюдением врачей и охраной бойцов Росгвардии. Женщина-конвоир пребывает в состоянии шока: "Избивать начал всем – и кулаками, и оружием, когда отобрал". Еще один силовик получил травму руки, когда пуля отрикошетила от стены, сообщает Mash.

Как писали Dni.Ru, "банду ГТА" подозревают в серии жестоких убийств на дорогах Подмосковья в 2012-2014 годах. С помощью предварительно уложенной на проезжей части конструкции из шипов злоумышленники прокалывали шины, после чего хладнокровно убивали водителей автомобилей и забирали их имущество.