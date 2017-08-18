В центре Москвы загорелась крыша дома

На Садово-Спасской улице в столице загорелась крыша девятиэтажного жилого дома. На месте работают сотрудники МЧС, передает ТАСС. Пожару присвоен второй номер сложности из пяти. Существует угроза распространения огня по всей площади кровли. Сведений о пострадавших не поступало.



