При теракте в Испании пострадала россиянка

Выяснились новые подробности теракта, который произошел вечером 17 августа в Барселоне. Среди пострадавших оказалась гражданка России.

"По информации ситуационно-кризисного центра МИДа, известно об одной пострадавшей гражданке России", – сообщили в пресс-службе Ростуризма. Там добавили, что девушка получила лишь легкие ссадины, медицинскую помощь ей оказали на месте, госпитализация не потребовалась.

"Информация уточняется", – цитирует агентство "Москва" представителя ведомства. "Ростуризм находится на связи с ситуационно-кризисным центром МИДа", – подчеркнули в пресс-службе. Между тем в Ростуризме порекомендовали находящимся в Испании россиянам соблюдать спокойствие и избегать мест массового скопления людей, сообщает "Интерфакс".

Во время теракта в Барселоне пострадали жители по меньшей мере 24 государств. По данным The Guardian, это граждане Испании, Франции, Германии, Голландии, Аргентины, Венесуэлы, Бельгии, Перу, Румынии, Ирландии, Кубы, Греции, Македонии, Великобритании, Австрии, Пакистана, Тайваня, Канады, Эквадора, США, Филиппин, Кувейта, Турции и Китая.

Травмы получили 26 граждан Франции, передает RT. В Министерстве иностранных дел этой страны уточнили, что 11 человек находятся в тяжелом состоянии. Среди погибших больше всего немцев – жертвами стали три жителя Германии. Также известно о смерти уроженца Бельгии, передает La Vanguardia.

Напомним, вечером 17 августа водитель микроавтобуса протаранил толпу людей на главной пешеходной улице Барселоны. По уточненным данным, пострадали более 100 человек, 13 погибли.

В ночь на 18 августа в Испании произошел второй за сутки теракт. В городке Камбрильс террористы вновь совершили наезд на пешеходов и вступили в перестрелку с полицией. Правоохранители ликвидировали четырех злоумышленников. По данным СМИ, на их телах обнаружили пояса смертников.