Заворотнюк чудом спаслась от нападения в Барселоне

Движение на многих улицах города было перекрыто – полиция искала преступников и их возможных сообщников. "Третий час стоим в пробке, нескончаемый поток машин почти не двигается. А мысли не отпускают. Очень тяжелое чувство", - поделилась актриса переживаниями в Instagram.

По словам Заворотнюк, они с подругой находились недалеко от места трагедии. "Сидя на балконе в 100 метрах, недоумевали по поводу кружащих вертолетов у нас над головами. И только звонок моего мужа, который волновался за меня, прояснил ситуацию", – цитирует ее Life.ru. "Немыслимо! Страшно смотреть на погибших... Больно! За что?!" – написала Анастасия.

О трагедии рассказала в Twitter и британская актриса Лейла Руасс. В тот вечер она ужинала в ресторане на улице Рамбла. Чтобы не стать жертвой бойни, звезда спряталась в морозильной камере заведения.

In the middle of the attack. Hiding in a restaurant freezer. Happened so fast. Praying for the safety of everyone here x