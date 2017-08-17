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Как террористы взрывали Испанию

Фото: Dni.Ru
Испания на фоне других европейских стран страдала от террористических атак не так часто, как ее соседи. Несмотря на неурегулированные до недавнего времени отношения с басками, властям страны удавалось обеспечивать безопасность своих граждан. Но 11 марта 2004 года столица страны погрузилась в настоящий хаос – террористы взорвали бомбы сразу в четырех пригородных поездах в Мадриде.
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За три дня до парламентских выборов 2004 года в Испании от взрывов в столичных электричках погибли около 200 человек, число пострадавших превысило две тысячи. Первоначально ответственность за теракты была возложена на организацию баскских сепаратистов ЭТА, но позже полиция установлена причастность к самому масштабного за всю историю Испании теракту некой подпольной исламистской организации. Дата организации терактов была выбрана с символическим значением – взрывы произошли через 911 дней и ровно через 2,5 года после терактов в США 11 сентября 2001 года.

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Сюжеты Теракт в Барселоне

Взрывы прогремели в "час пик" в промежутке между 7:30 и 8:00 по местному времени недалеко от трех железнодорожных вокзалов Мадрида – Аточа, Санта Евгения и Позо Дель Тио Раймундо и у городской ассамблеи.

"Я вижу сцены ада. Люди в панике бегут в сторону станции Аточа. Я вижу лежащие на земле лежат тела мальчика и мужчины. В поезде, точнее в том, что от него осталось, я еще вижу людей", – так описала увиденное женщина, позвонившая в полицию через несколько секунд после взрыва у станции Аточа.

29 июля 2009 года в городе Бургосе на севере страны около казармы полиции взорвалась мощная бомба. В здании проживали офицеры и их семьи. Ранения получили около 60 человек из 140 находящихся в казарме. По счастливой случайности никто не погиб, хотя взрывом был разрушен весь фасад 14-этажного здания. На месте взрыва образовался кратер, который быстро заполнился водой из поврежденного водопровода. Мощность взрывного устройства была около 200 килограммов в тротиловом эквиваленте.

19 июня 1987 года на подземной парковке супермаркета в Мадриде взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. 21 человек погиб, более 40 получили ранения.  Ответственность за теракт взяла на себя организация ЕТА. До 2004 года этот теракт считался самым масштабным в истории страны.

В ночь на 24 января 1977 года в Мадриде произошел теракт известный как "Расстрел на улице Аточа. Это была атака испанских ультраправых неофашистов на своих политических противников во время которой погибли пять человек. Годовщины кровавых событий 1977 года отмечаются в Испании, в память о жертвах Аточа названы улицы и площади Мадрида.

Автор: Александр Комаров17 августа 2017, 22:04
ФОТОРЕПОРТАЖ

Кровавый теракт потряс Барселону

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