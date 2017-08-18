В Испании произошел второй за сутки теракт
Нападение произошло в ночь на 18 августа в городке Камбрильс, недалеко от Барселоны. Террористы совершили наезд на группу пешеходов, а затем вступили в перестрелку с полицией.
Правоохранителям удалось ликвидировать четырех злоумышленников, сообщает РИА ФАН. Один из преступников в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, но врачам не удалось его спасти.
На боевиках были пояса смертников, передает URA.RU. К счастью, они не успели привести бомбы в действие.
В результате происшествия пострадали семь человек, в том числе один полицейский. Власти Камбрильса просят жителей не покидать дома, в городе идет антитеррористическая операция.
Intense gunfire can be heard in the city of #Cambrils as an anti-terrorist operation continues near the city centre.pic.twitter.com/cK7AQaas52— Abraham Jr. ® (@torrea40) 18 августа 2017 г.
Напомним, что в Барселоне вечером 17 августа произошел теракт. Неизвестный протаранил толпу на главной пешеходной улице. По уточненным данным, пострадали порядка 100 человек, 13 погибли.
Полиции пока не удалось поймать злоумышленника. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство". Наших соотечественников среди пострадавших нет.
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