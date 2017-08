В Испании произошел второй за сутки теракт

Нападение произошло в ночь на 18 августа в городке Камбрильс, недалеко от Барселоны. Террористы совершили наезд на группу пешеходов, а затем вступили в перестрелку с полицией.

Правоохранителям удалось ликвидировать четырех злоумышленников, сообщает РИА ФАН. Один из преступников в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, но врачам не удалось его спасти.

На боевиках были пояса смертников, передает URA.RU. К счастью, они не успели привести бомбы в действие.

В результате происшествия пострадали семь человек, в том числе один полицейский. Власти Камбрильса просят жителей не покидать дома, в городе идет антитеррористическая операция.

Intense gunfire can be heard in the city of #Cambrils as an anti-terrorist operation continues near the city centre.pic.twitter.com/cK7AQaas52