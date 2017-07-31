Под Москвой задержали двух террористов "ИГ"

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали на территории Московской области двух сторонников запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство", передает РИА Новости. Они ожидали указаний из Сирии для подготовки теракта. Задержанными оказались выходцы из стран Центрально-Азиатского региона, которые проживали во Владимирской области.
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