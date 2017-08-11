Теща Кержакова выжила после удара молотком по голове

Ужасную новость сообщила жена футболиста Александра Кержакова Милана. Ее мать чуть не пострадала от рук преступников.

Милена Кержакова, потерявшая в этом году отца, чуть было не лишилась матери. Жена знаменитого спортсмена рассказала о произошедшем в своем микроблоге. Однако позже она удалила этот пост.

"На мою маму вчера было совершено покушение. Наша семья до сих пор не может прийти в себя от пережитого стресса, а новая трагедия только лишь еще больше выбила нас из колеи", – призналась девушка в своем Instagram. "Я не знаю, кто виновники, но уголовное дело ведется, а значит, рано или поздно, кто-то должен понести ответственность за все, что происходит безнаказанно. В остальном, слов нет, слава Богу, что все обошлось", – написала Милана.

Публикация от Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova) Ноя 23 2016 в 11:30 PST

Супруга футболиста рассказала, что ее мать ударили кувалдой при выходе из гаража. Подписчики Кержаковой пришли в ужас от произошедшего и выразили надежду, что виновные будут наказаны. "Господи! Милана держитесь", "Берегите себя и близких. Надеюсь, виновных накажут по всей строгости", "Какой ужас! Куда катиться этот мир!" – прокомментировали новость фолловеры.

Напомним, что в апреле 2017 года скончался отец Миланы, сенатор Вадим Тюльпанов. Политику стало плохо во время посещения банного комплекса в Санкт-Петербурге. Он упал и ударился головой. Семья тяжело перенесла утрату. Александр Кержаков поддерживал близких людей.