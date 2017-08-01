22-летняя модель умерла на глазах мужа
Тело девушки было найдено в ее доме в городе Дакке. Ее экстренно госпитализировали.
Однако врачи констатировали смерть, отправив на вскрытие. По словам полицейских, у Рисилы были проблемы в семье.
У модели осталась маленькая дочь. Девочка сейчас живет в доме бабушки и дедушки, передает India Times.
Сама Рисила Бинте вела весьма активную жизнь. Так, в 2012 году она впервые вышла на подиум и получила степень по английской литературе.
Как писали Dni.Ru, ранее в июне нелепая смерть настигла фитнес-модель и блогер Ребекку Бургер. Она погибла в результате взрыва баллона со взбитыми сливками. Разорвавшийся диспенсер с силой ударил девушку в грудь, от чего у нее остановилось сердце.
Французской модели и популярному в Instagram автору было всего 33 года. Одна из деталей с силой ударила Ребекку в грудь. От удара у девушки остановилось сердце. Спасти ее не смогли.
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