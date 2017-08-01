22-летняя модель умерла на глазах мужа

Модель из Бангладеш, 22-летняя Рисила Бинте умерла во время видеоразговора со своим собственным мужем. По неофициальным данным, в их семье до этого были проблемы.

Тело девушки было найдено в ее доме в городе Дакке. Ее экстренно госпитализировали.





Однако врачи констатировали смерть, отправив на вскрытие. По словам полицейских, у Рисилы были проблемы в семье.





У модели осталась маленькая дочь. Девочка сейчас живет в доме бабушки и дедушки, передает India Times.





Сама Рисила Бинте вела весьма активную жизнь. Так, в 2012 году она впервые вышла на подиум и получила степень по английской литературе.

Как писали Dni.Ru, ранее в июне нелепая смерть настигла фитнес-модель и блогер Ребекку Бургер. Она погибла в результате взрыва баллона со взбитыми сливками. Разорвавшийся диспенсер с силой ударил девушку в грудь, от чего у нее остановилось сердце.

Французской модели и популярному в Instagram автору было всего 33 года. Одна из деталей с силой ударила Ребекку в грудь. От удара у девушки остановилось сердце. Спасти ее не смогли.