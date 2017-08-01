Избитая "бандой ГТА" конвоир пожаловалась на издевательства
Участники "банды ГТА" напали на конвоиров за несколько минут до начала процесса по громкому делу об убийстве на подмосковных трассах. Под первый удар попала именно женщина.
В настоящее время пострадавшая Елизавета Лукьянова находится в больнице под пристальным вниманием медиков и бойцов Росгвардии. После жестокого избиения она находится в состоянии шока, передает НТВ.
По словам женщины, она не ожидала, что подобное могло с ней произойти. "Они стояли, и я не видела. Избивать начал всем – и кулаками, и оружием, когда отобрал", – говорит конвоир.
Это было четко спланированное нападение, организованное братом погибшего главаря банды. По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи допрашивают четверых из девяти фигурантов "банды ГТА".
Напомним, в Мособлсуде фигуранты дела "банды GTA" напали на конвойного и завладели его оружием. Второй конвойный успел вызвать на подмогу сотрудников Росгвардии. В ходе перестрелки трое арестованных были убиты, двое – ранены. Сотрудник Росгвардии получил тяжелое огнестрельное ранение, двое сотрудников полиции – травмы и ушибы.
Как писали Dni.Ru, "банду ГТА" подозревают в серии жестоких убийств на дорогах в Подмосковье в 2012-2014 годах. С помощью предварительно уложенной на проезжей части конструкции из шипов они прокалывали шины, после чего хладнокровно убивали водителей автомобилей и забирали их имущество.
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