Избитая "бандой ГТА" конвоир пожаловалась на издевательства

Женщина-конвоир Елизавета Лукьянова, пострадавшая в происшествии в здании Мособлсуда, где днем 1 августа произошла перестрелка, рассказала подробности случившегося. После избиения фигурантами дела "банды ГТА" она находится в состоянии шока.

Участники "банды ГТА" напали на конвоиров за несколько минут до начала процесса по громкому делу об убийстве на подмосковных трассах. Под первый удар попала именно женщина.

В настоящее время пострадавшая Елизавета Лукьянова находится в больнице под пристальным вниманием медиков и бойцов Росгвардии. После жестокого избиения она находится в состоянии шока, передает НТВ.

По словам женщины, она не ожидала, что подобное могло с ней произойти. "Они стояли, и я не видела. Избивать начал всем – и кулаками, и оружием, когда отобрал", – говорит конвоир.

Это было четко спланированное нападение, организованное братом погибшего главаря банды. По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи допрашивают четверых из девяти фигурантов "банды ГТА".

Напомним, в Мособлсуде фигуранты дела "банды GTA" напали на конвойного и завладели его оружием. Второй конвойный успел вызвать на подмогу сотрудников Росгвардии. В ходе перестрелки трое арестованных были убиты, двое – ранены. Сотрудник Росгвардии получил тяжелое огнестрельное ранение, двое сотрудников полиции – травмы и ушибы.

Как писали Dni.Ru, "банду ГТА" подозревают в серии жестоких убийств на дорогах в Подмосковье в 2012-2014 годах. С помощью предварительно уложенной на проезжей части конструкции из шипов они прокалывали шины, после чего хладнокровно убивали водителей автомобилей и забирали их имущество.