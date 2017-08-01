Перестрелка в Мособлдуме попала на видео
"Ты живой, нет?", – слышно на видеозаписи ,опубликованной Telegram-каналом Mash. Кадры сняты в Мосублсуде сразу после перестрелки.
Напомнимем, в Мособлсуде фигуранты дела "банды GTA" напали на конвойного и завладели его оружием. Второй конвойный успел вызвать на подмогу сотрудников Росгвардии. В ходе перестрелки трое арестованных были убиты, двое – ранены. Сотрудник Росгвардии получил тяжелое огнестрельное ранение, двое сотрудников полиции – травмы и ушибы.
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