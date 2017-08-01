Опубликован список погибших в Мособлсуде

Названы фамилии членов "банды ГТА", которые принимали участие в нападении на конвоиров днем 1 августа в здании Мособлсуда. Были ликвидированы три злоумышленника – Мамадчинов, Мирзошарипов, Субханов, сообщает корреспондент "Газеты.ru".

Двое преступников – Хасанов и Гулямов – получили ранения во время перестрелки. Еще пятеро подсудимых, проходящих по уголовному делу, не принимали участия в нападении.