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Происшествия

Конвой "банды ГТА" обвинили в грубых нарушениях

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Член Общественного совета при ГУ МВД России по городу Москве Александр Хаминский сообщил Dni.Ru, что конвой допустил нарушения при перевозке в лифте фигурантов дела "банды GTA" в Мособлсуде, где 1 августа произошла перестрелка. Более того, сопровождавших преступников должностных лиц могут привлечь к уголовной ответственности.
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Комментируя происшествие, Хаминский рассказал, как в феврале 2017 принимал экзамены по физической подготовке у слушателей Центра профессиональной подготовки главка МВД России по Москве (сотрудников Полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых). По его словам, из 35 человек только четверо сдали нормативы "более-менее удовлетворительно".

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"Никто не обесценивает действия сотрудников Росгвардии, которые ценой риска жизни не допустили жертв среди гражданских, но факт остается фактом. Подготовка оставляет желать лучшего", – сказал юрист. "Плюс, были нарушены нормы перевозки в лифте конвоируемых: необходимо – строго по одному, к конвоиру приковать за руку, помимо оружия у конвоира должен быть сопровождающий с автоматом Калашникова", – резюмировал Хаминский.

Другие эксперты считают, что конвой вовсе могут привлечь к уголовной ответственности за перестрелку в Мособлсуде с членами "банды GTA". "У конвойной службы есть внутренние регламенты, к которым у меня нет доступа, но исходя из моих данных, двое конвойных на пять подсудимых – это явно недостаточно", – цитирует адвоката Андрея Гривцова РИА Новости.

По его мнению, не исключено, что отвечающего за формирование конвоя привлекут к ответственности, возможно, и к уголовной.

Его коллега Дмитрий Аграновский также отметил, что численность конвоя явно была слишком мала. "У службы, организующей конвой, будут проблемы, скорее всего, уголовно-правового характера. Тут очевидно, что силы для конвоя были явно недостаточные. Я ни разу не видел, чтобы подсудимых конвоировало меньшее количество силовиков, чем обвиняемых", – заключил адвокат.

Напоминаем, в Мособлсуде фигуранты дела "банды GTA" напали на конвойного и завладели его оружием. Второй конвойный успел вызвать на подмогу сотрудников Росгвардии. В ходе перестрелки трое арестованных были убиты, двое – ранены. Сотрудник Росгвардии получил тяжелое огнестрельное ранение, двое сотрудников полиции – травмы и ушибы.

Сижу прям в ценре событий

Публикация от Сергей Никитин (@_nickser_)

Как писали Dni.Ru, "банду ГТА" подозревают в серии жестоких убийств на дорогах в Подмосковье в 2012-2014 годах. С помощью предварительно уложенной на проезжей части конструкции из шипов они прокалывали шины, после чего хладнокровно убивали водителей автомобилей и забирали их имущество.

Автор: Людмила Фоканова1 августа 2017, 18:38

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