Назван организатор дерзкого побега "банды ГТА"

Стало известно, кто именно стал зачинщиком побега обвиняемых по делу "банды GTA" из здания Мособлсуда, в котором днем 1 августа произошла перестрелка. Преступника зовут Холик Субхонов.

Он был убит в ходе перестрелки в суде. Оказалось, что Субхонов был родственником лидера "банды ГТА".

Организатор побега – родной брат Убайдулло Субхонова, возглавлявшего банду, передает Telegram-канал Mash. Он был застрелен в 2014 году.

С места происшествия поступают новые подробности. Оказалось, что обвиняемые по делу "банды GTA", устроившие попытку побега с оружием из здания Мособлсуда, в течение 15 минут жестоко избивали женщину-конвоира, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в лифте, который застрял во время спуска с четвертого на третий этаж. Там преступники напали на нее, отобрали табельное оружие и начали ее душить.

По данным Следственного комитета, второй находившийся в лифте конвоир успел вызвать подкрепление. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Росгвардии.

Сижу прям в ценре событий Публикация от Сергей Никитин (@_nickser_) Авг 1 2017 в 5:01 PDT

В результате начавшейся перестрелки были убиты трое фигурантов дела "банды GTA", еще двое получили огнестрельные ранения и были госпитализированы. Ранен один сотрудник Росгвардии. Пострадавшим конвоирам оказывается медицинская помощь.

По факту перестрелки в Мособсуде Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "Хищение либо вымогательство оружия", а также "Покушение на побег из-под ареста". Также подмосковная прокуратура начала проверку соблюдения действующего законодательства при конвоировании подсудимых.

Как писали Dni.Ru, перестрелка произошла днем 1 августа в Московском областном суде. Пятеро бандитов напали на конвойных, завладели табельным оружием и попытались скрыться с места ЧП.

Напомним, что "банду ГТА" подозревают в серии жестоких убийств на дорогах в Подмосковье в 2012-2014 годах. С помощью предварительно уложенной на проезжей части конструкции из шипов они прокалывали шины, после чего хладнокровно убивали водителей автомобилей и забирали их имущество.