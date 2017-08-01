Бойцы Росгвардии героически остановили побег "банды ГТА"

В Росгвардии сообщили подробности перестрелки, которая произошла днем 1 августа в Московском областном суде. Пятеро бандитов напали на конвойных, завладели табельным оружием и попытались скрыться с места ЧП.

Благодаря оперативной и профессиональной работе находившихся в здании суда сотрудников Сергиево-Посадского ОМОНа главка Росгвардии по региону, сбежать преступникам не удалось. Бойцы пытались обезвредить вооруженных злоумышленников, но те открыли по ним огонь.

В итоге все бандиты были нейтрализованы, сообщает сайт Росгвардии. Трое преступников были убиты на месте ЧП, еще двое пострадали. Они доставлены в больницу в Красногорске, передает Telegram-канал Mash. Ранения получили пять человек: пострадал боец ОМОНа (ранение в плечо) и два сотрудника конвойный службы – их пытались задушить, еще двое участников "банды ГТА" ранены и находятся больнице.

По факту перестрелки в Мособсуде Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "Хищение либо вымогательство оружия", а также "Покушение на побег из-под ареста", передает Life.ru.

Кроме того, следователи поделились подробностями происшествия. По предварительным данным, двое конвоиров в лифте сопровождали пятерых подсудимых по делу "банды ГТА". Один из подсудимых напал на конвойного и начал его душить. В результате подсудимые смогли освободиться и завладеть оружием конвоиров, один из которых успел вызвать подкрепление – сотрудников Росгвардии.

Сижу прям в ценре событий Публикация от Сергей Никитин (@_nickser_) Авг 1 2017 в 5:01 PDT

Напомним, что "банду ГТА" подозревают в серии жестоких убийств на дорогах в Подмосковье в 2012-2014 годах. С помощью предварительно уложенной на проезжей части конструкции из шипов они прокалывали шины, после чего хладнокровно убивали водителей автомобилей и забирали их имущество.