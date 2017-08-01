Голого мужчину в Киеве приняли за бомбу

В мусорном контейнере у заправки полиция Киева обнаружила обнаженного мужчину. Правоохранители приехали по сигналу заправщика, решившего, что в контейнере – бомба.

Возле заправки в Оболонском районе Киева неподалеку от Пущи-Водицы сработала сигнализация. Прибывшей полиции заправщик сообщил, что в мусорном контейнере, возможно, бомба.



Из контейнера полицейские извлекли полностью обнаженного мужчину. Он рассказал, что несколько часов назад на него напали трое и отобрали абсолютно все. Алкоголем от мужчины не пахло, но заявление "Каждый кайфует как может. Вот для меня грибы "самоучитель"– вот это кайф!" заставило присмотреться к потерпевшему повнимательнее. В итоге мужчину передали в руки врачей.