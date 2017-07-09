Раскрыта тайна странной смерти россиянки на Крите

В Греции продолжается расследование таинственной гибели туристки из России. Эксперты предполагают, что женщина отравилась до того, как прилетела на Крит.

Специалисты выразили мнение, что россиянка погибла в результате действия сильного токсина. По словам профессора токсикологии и руководителя лаборатории судебно-медицинских исследований Аристидиса Цацакиса, на это указывает сразу нескольких фактов.

Эксперт напомнил, что в случае отравления зачастую симптомы проявляются лишь спустя несколько дней. "Российские власти официально говорят об отравлении ядовитыми грибами, которые родители поели перед отъездом в отпуск", – сообщило местное телевидение Crete TV.

Примечательно, что в российском консульстве в Афинах не располагают официальными данными о причинах смерти туристки, передает РИА Новости. Расследование происшествия продолжается.

Напомним, о трагической смерти россиянки стало известно утром 8 июля. Как писали Dni.Ru, женщина умерла практически сразу после заселения в отель на острове Крит.

Сообщалось, что россиянка потеряла сознание в номере гостиницы. Она скончалась на месте до приезда скорой, а ее муж в критическом состоянии был доставлен в больницу. Дети пары из России при содействии дипломатов были отправлены на родину.