Саммит G20 Погода в Москве Дело "пьяного" мальчика Эксклюзив Дом-2

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Происшествия

На Крите расследуют таинственную гибель россиянки

Фото: GLOBAL LOOK press
В одном из отелей на Крите при неизвестных обстоятельствах скончалась туристка из России. Таинственное дело изучают в полиции.
прочитано 2196 раз

Россиянка приехала в Ираклион на отдых вместе с мужем и детьми. Женщине практически сразу после заселения в номер стало плохо. Она рухнула на пол и скончалась до приезда врачей.

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После в критическом состоянии попал в больницу и вдовец. У него констатировали полиорганную недостаточность, однако что довело россиянина до такого состояния, остается неизвестным. Кроме того, медикам так и не удалось установить точную причину смерти туристки из России.

Вдовца подключили в аппарату искусственного дыхания. Дети туристов при содействии российских дипломатов были отправлены на родину.

За расследование случившегося взялась полиция. Правоохранители призывают подождать результатов экспертизы, которые могут пролить свет на обстоятельства внезапной кончины россиянки, передает местный портал Flashnews.

Напомним, недавно происшествие с российскими туристами случилось в Турции. На курорте Белек погибла 11-летняя девочка.

Она почувствовала себя плохо после купания в бассейне. Родители отвели девочку в номер. Там школьница стала жаловаться на головокружение и общее недомогание. Как писали Dni.Ru, через некоторое время у нее остановилось сердце.

Автор: Евгений Мышко8 июля 2017, 11:21

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