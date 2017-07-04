На юге Москвы спасли тонущую в реке собаку

Спасатели вытащили из воды тонущую в Москве-реке собаку. Инцидент произошел в районе Крутицкой набережной. По словам очевидцев, пес не мог самостоятельно добраться до берега, передает агентство "Москва".

В настоящее время жизни животного ничто не угрожает. Собаку на катере доставили к берегу и отпустили.