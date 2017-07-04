Москвич с фальшивым паспортом пытался обмануть банк на 38 млн

В одном из банков Москвы 33-летний мужчина пытался получить по поддельному паспорту кредит на 38 миллионов рублей. В подлинности документа усомнился сотрудник финансовой организации, передает НТВ.

Банкир отказал в выдаче денег и сообщил о подозрительном клиенте в полицию. Мошенник, предъявивший паспорт на чужое имя, был задержан. Возбуждено уголовное дело.