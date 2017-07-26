Беспокойный мужчина укусил полицейского в центре Москвы

На Болотной площади, возле памятника Илье Репину в центре Москвы, полицейские обратили внимание на нервничавшего гражданина. Стражи порядка решили проверить у него документы, и тот предоставил водительские права. После вопроса, имеет ли он при себе запрещенные вещества, мужчина попытался убежать.

"Полицейские догнали подозреваемого, однако тот оказал сопротивление: укусил одного правоохранителя за руку и оторвал ему пуговицу на форменной куртке. Другого ударил ногой в колено и порвал форменные штаны", – цитирует агентство городских новостей "Москва" представителя правоохранительных органов столицы.

Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Мужчину отпустили под подписку о невыезде.