Дочь убитого священника Сысоева пожаловалась на БДСМ с отчимом

Громкий скандал разразился в семье священника Даниила Сысоева, убитого в 2009 году. Дочери мужчины пожаловались на то, что отчим избивает их и заставляет играть во "взрослые" игры.

По версии правоохранительных органов, Сергей Станиловский, бил свою старшую падчерицу и сексуально домогался средней падчерицы, сообщает Life.ru. Как рассказала одна из пострадавших, отчим заставлял ее участвовать в БДСМ-играх.

"У него были позорные трусы, которые он надевал. И специальная розга с кисточкой на кончике, которой он просил бить его", – рассказала школьница.

По словам девочки, Станиловский заставил ее сделать выбор – стать либо "хорошей" падчерицей и во всем ему подчиняться, либо "злой" и тогда получать по заслугам за "непослушание". "Я выбрала хорошую. Это значит не сопротивляться, если он что-то делает. Гладит меня там по ногам. А плохая – это когда он злой, может ударить меня, когда захочет", – рассказала пострадавшая полицейским.

Кроме того, мужчина угрожал падчерицам, заявляя, что если они пожалуются на него, он отправит их в детдом. На данный момент, Станиловский задержан по подозрению в педофилии. При этом мужчина не признает свою вину, заявляя, что его действия якобы были элементом воспитания девочек.

Напомним, священник Даниил Сысоев был убит в 2009 году. Главным свидетелем по данному преступлению являлся Сергей Станиловский. После трагедии мужчина сблизился с семьей священника, стал часто навещать его жену. Через какое-то время вдова Сысоева вышла замуж за Станиловского.