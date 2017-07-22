Самолет потерял двигатель после столкновения со стаей птиц

Пассажирский самолет Ан-148, летевший из Пензы в Сочи, был вынужден запросить экстренную посадку на саратовском аэродроме в связи с подозрениями на отказ одного из двигателей, передает "Интерфакс". Сообщается, что при наборе высоты лайнер столкнулся со стаей птиц, после чего начались проблемы в функционировании систем самолета. Несмотря на то, что работал лишь один двигатель, лайнер удалось благополучно посадить. Все пассажиры – порядка 80 человек – были оперативно эвакуированы. Сам самолет осмотрели техники. Они отметили, что из-за столкновения с птицами были выведены из строя лопатки вентилятора двигателя. "Двигатель в таком состоянии не работоспособен", – рассказал представитель авиадиспетчерских служб. Пассажиры продолжат полет на резервном борте.