На дне Москвы-реки нашли тайник с оружием

Водолазы Росгвардии обнаружили в водах Москвы-реки арсенал оружия. Тайник находился на территории района Хорошево-Мневники у опоры Крылатского моста, передает "Интерфакс".

Помимо огнестрельного оружия в тайнике были различные боеприпасы. "Со дна реки извлечены три пистолета, "предварительно опознанных как ТТ, "Вальтер" и Reck Government, а также магазин от автомата Калашникова, пакет с патронами различного калибра, сотовый телефон и автомобильный номер", – сообщили в подразделении центра специального назначения "Витязь" Росгвардии.