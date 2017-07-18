Лопырева выходит замуж за Баскова "Золотая" свадьба дочери судьи Погода в Москве Эксклюзив Дом-2

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Происшествия

На юго-востоке Москвы автобус сбил четырехлетнюю девочку

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В московском районе Выхино на нерегулируемом пешеходном переходе автобус сбил четырехлетнюю девочку. Инцидент произошел на пересечении улиц Красный Казанец и Вешняковской, передает ТАСС.

Водитель не скрылся с места происшествия. Ребенок получил травмы и был госпитализирован. В настоящее время все обстоятельства ДТП устанавливаются.



18 июля 2017, 18:45

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