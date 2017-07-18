На юго-востоке Москвы автобус сбил четырехлетнюю девочку

В московском районе Выхино на нерегулируемом пешеходном переходе автобус сбил четырехлетнюю девочку. Инцидент произошел на пересечении улиц Красный Казанец и Вешняковской, передает ТАСС.

Водитель не скрылся с места происшествия. Ребенок получил травмы и был госпитализирован. В настоящее время все обстоятельства ДТП устанавливаются.







