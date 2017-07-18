В Москве мошенники обокрали известного актера

Мошенники обманом похитили у актера Александра Семчева 38 тысяч рублей. Как рассказал артист МХТ, 29 июня ему пришло SMS-сообщение с неизвестного номера о том, что с банковской карты были списаны 9,7 тысячи рублей. Семчев тут же решил выяснить в чем дело и позвонил по телефону, ему ответил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка, сообщает агентство "Москва".

Обманом выведав у актера данные банковской карты, злоумышленник списал с нее 38,3 тысячи рублей, передает Ura.Ru. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".