В Москве уборщик-гастарбайтер из метро украл у пассажира 200 тысяч

В столице на станции метро "ВДНХ" уборщик украл сумку у пассажира. Об инциденте правоохранителям рассказал сам пострадавший. По словам 50-летнего жителя Брянска, в украденной сумке находились 3 тысячи долларов, 25 тысяч рублей, паспорт и пропуск в гостиницу. Материальный ущерб составил более 200 тысяч рублей, передает агентство "Москва",

В кратчайшие сроки по подозрению в совершении преступления был задержан 34-летний уроженец Узбекистана. Он работает уборщиком на станции "ВДНХ". У мужчины изъяли похищенную сумку.