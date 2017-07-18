Храбрый пес спас тонувшего олененка
По словам мужчины, Шторм схватил животное за шею и потащил к берегу. Олененок был очень напуган и пытался вырваться. Однако пес осторожно положил его на песок и стал облизывать утешая.
Марк предположил, что малыша напугали другие собаки, поэтому он прыгнул в воду. Мужчина вызвал ветеринаров, которые осмотрели олененка. Врачи заявили, что жизни животного ничто не угрожает, передает Fox35.
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