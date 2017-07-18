Храбрый пес спас тонувшего олененка

Житель Нью-Йорка Марк Фрили прогуливался со своей собакой Штормом на пляже Лонг-Айленд, когда заметил тонущего олененка. Пес прыгнул в воду, чтобы спасти утопающего.

По словам мужчины, Шторм схватил животное за шею и потащил к берегу. Олененок был очень напуган и пытался вырваться. Однако пес осторожно положил его на песок и стал облизывать утешая.

Марк предположил, что малыша напугали другие собаки, поэтому он прыгнул в воду. Мужчина вызвал ветеринаров, которые осмотрели олененка. Врачи заявили, что жизни животного ничто не угрожает, передает Fox35.