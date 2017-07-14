В здании Института физхимии в Москве произошел пожар

В здании Института физической химии и электрохимии имени Фрумкина Российской академии наук на Ленинском проспекте в Москве произошел пожар, передает "Интерфакс". Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, информации о пострадавших не поступало.

Прибывшие спасатели справились с огнем. По данным администрации института, все люди были эвакуированы. Согласно первоначальным сообщениям, пожар возник в одном из кабинетов на втором этаже. Очевидцы сфотографировали работу экстренных служб. Снимки публикуют Dni.Ru.