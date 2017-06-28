Пьяная москвичка убила подругу в день выхода из колонии

В Москве 33-летняя женщина зарезала подругу. Убийство произошло 26 июня в одной из многоэтажек на улице Ельнинской.
Как установили следователи, москвичка набросилась на приятельницу в ходе бытового конфликта, который возник во время распития спиртных напитков. Она два раза ударила подругу ножом в область грудной клетки. От полученных ранений потерпевшая скончалась до приезда медиков.
Примечательно, что москвичка была судима за хранение наркотических средств. Она освобождена из мест лишения свободы 26 июня.
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