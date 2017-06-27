ММКФ Владимир Этуш попал в реанимацию Неизлечимый рак Задорнова Эксклюзив Дом-2

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Происшествия

"Опекуна" Вороненкова жестоко убили в Киеве

Денис Вороненков. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Стали известны подробности теракта в центре Киева. За рулем подорванного автомобиля Mercedes находился начальник спецназа Главного управления разведки Минобороны Украины Максим Шаповал, следивший за безопасностью беглого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
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Источники в Минобороны Украины рассказали, что охраной российского политика руководил подчиненный Максима Шаповала, передает УНН. От него начальник спецназа получал подробную информацию, как ведется защита бывшего депутата. Тем не менее собеседник издания не уверен, что теракт в центре Киева связан с убийством Дениса Вороненкова.

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Ранее стало известно, что утром 27 июня на перекрестке улиц Соломенская и Механизаторов в Киеве взорвался автомобиль. Находившийся за рулем глава спецназа ГРУ погиб. Вместе с ним в машине сидел еще один мужчина, чье имя пока не называется. Тем не менее сообщается, что его здоровью ничего не угрожает.

Украинские стражи порядка квалифицировали произошедшее как теракт, так как погибший является действующим военнослужащим. Официально подробности происшествия пока не сообщаются. По неподтвержденным данным от источников в правоохранительных органах, внутри автомобиля сдетонировали три устройства, при этом одно из них было установлено в бензобаке.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос написал на своей странице в социальной сети Facebook, что по факту взрыва дело "передано для расследования в Главную военную прокуратуру". "Мои искренние соболезнования членам его семьи", – заключил он.

Напомним, после взрыва стражи порядка оцепили близлежащую территорию, на месте происшествия работают оперативные службы. Пресс-секретарь киевского управления Нацполиции Оксана Блищик сообщила, что за медицинской помощью обратилась женщина 1990 года рождения. Она получила травмы, так как во время взрыва находилась недалеко от автомобиля, передает агентство "Интерфакс".

Автор: Константин Улюкаев27 июня 2017, 14:32

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