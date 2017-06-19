Атаку на полицию в Париже расценили как теракт

Министр внутренних дел Франции Жерар Колон расценил действия водителя, протаранившего фургон полиции в центре Парижа, как теракт, передает ТАСС. "Это второе нападение на жандармов, оно показывает насколько высок уровень террористической угрозы", – подчеркнул глава МВД страны. Он также подтвердил информацию о том, что сам нападавший скончался.

Напомним, нападение на полицейский фургон на Елисейских полях, всего в 250 метрах от Елисейского дворца, произошло примерно в 15:40 по местному времени (16:40 мск). В машине виновника аварии были найдены автомат Калашникова и баллон с газом. В результате атаки никто из сотрудников полиции и прохожих не пострадал.