В Петербурге опасаются теракта с грузовиком

Подозрительный грузовой транспорт находится под тщательным контролем на время проведения Кубка конфедераций

Полиция Санкт-Петербурга и Ленинградской области разыскивает грузовик со светлой кабиной. Как сообщает газета "Известия", этот автомобиль может принадлежать террористам. Ориентировки на машину предполагаемых террористов разослали по всем ведомствам и полицейским участкам региона.

По информации регионального управления ФСБ,тщательно контролируется весь подозрительный грузовой транспорт. Наряды полиции проверяют все грузовики, подходящие под описание, особое внимание обращается на машины, припаркованные во дворах. Под подозрения попали также все "бесхозные" автомобили".

Операция проводится для того, чтобы не допустить возможных диверсионно-террористических актов на территории обоих регионов, о которых коллег предупредили в ФСБ. Грузовики вызывают у спецслужб особые подозрения после того, как в Европе произошла серия терактов, связанных с использованием подобных автомобилей.

Напомним, 14 июля 2016 года в Ницце во время гуляний в честь Национального праздника на Английской набережной 19-тонный грузовой автомобиль врезался в толпу людей, которые пришли посмотреть салют.19 декабря 2016 года на площади Брайтшайдплац в Берлине многотонный тягач с прицепом врезался в толпу посетителей рождественской ярмарки.7 января 2017 года в Иерусалиме четыре израильских военнослужащих погибли и еще более десяти человек получили травмы в результате наезда грузовика на пешеходов.22 марта 2017 года в центре Лондона на Вестминстерском мосту автомобиль, управляемый террористом, сбил несколько пешеходов. 7 апреля 2017 года на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма в толпу въехал грузовик, который затем врезался в стену универмага Ahlens.