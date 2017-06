При наезде на толпу у мечети в Великобритании пострадали дети

Согласно последним данным, при наезде автомобиля на толпу у мечети в британском Ньюкасле пострадали шесть человек, среди который трое детей, передает РИА Новости. На месте работают экстренные службы, раненым оказывается необходимая помощь. По подозрению в наезде на людей задержана 42-летняя женщина. Версию теракта власти не рассматривают.

#BREAKING The moment a car ploughed into pedestrians after #EidAlFitr prayers in #Newcastle, #UK pic.twitter.com/COynWcubNK