На зеленой ветке московского метро случился сбой

Днем 26 июня на южном участке Замоскворецкой линии Московского метрополитена произошел сбой. Поезда ходили с увеличенным интервалом из-за подозрения на неисправность одного из составов.

Неполадки были устранены. "Движение на южном участке войдет в график в течение 15 минут. Приносим свои извинения", – сообщили в пресс-службе метрополитена.